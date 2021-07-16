Выступление сорвано: перед выходом на сцену с Басковым случилось страшное

В своем микроблоге исполнитель обратился с извинениями к поклонникам, которые его ждали на музыкальном фестивале, поведав о неприятностях. Дело в том, что состояние Николая Баскова резко ухудшилось.
Исполнитель пропал с радаров после открытия именной звезды в Витебске. Он не явился на репетицию, а затем и на сцену. Николай Басков объяснил, что очень плохо себя чувствует. У звезды сильно поднялась температура.
Николай Басков разумно решил не подвергать пришедших на выступление риску заражения. Чем именно захворал, певец не сообщил. Он призвал фолловеров беречь себя и родных. Подписчики всерьез забеспокоились за здоровье знаменитости. Ведь сейчас, в период пандемии, многие звезды болеют коронавирусом.
Поклонники поддержали Николая Баскова добрыми словами. Они пожелали артисту скорейшего выздоровления. "Береги себя! Поправляйся!", "Будь здоров!", – написали в соцсети фанаты.
Как писали "Дни.ру", исполнитель стал обладателем специальной награды Президента республики Беларусь "Через искусство – к миру и взаимопониманию". Ему открыли именную звезду в Витебске.
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