Жуткие кадры с почерневшим лицом Баскова поставили на уши россиян

Певец Николай Басков редко появляется на публике вне своего идеального образа. Фанаты давно не видели "Золотой голос России" в повседневном образе, его отекшее лицо и синяки под глазами оказались в центре внимания.
На светских мероприятия и в социальных сетях исполнитель "Шарманки" всегда отличается продуманным костюмом и качественным гримом. Однако все, так или иначе, могут быть не в форме. Басков всячески пытается не святиться в "нетоварном виде", но иногда артиста все же застают врасплох.
Артист случайно попал в кадр, когда певец Сергей Лазарев в своем аккаунте в социальной сети рассказывал подписчикам о конкурсе "Новая волна". "Натуральный блондин" явно не планировал участвовать в съемке. Певец по непонятным причинам сильно нервничал, его лицо буквально почернело.
Внешний вид Баскова натолкнул фанатов на рассуждения о болезни певца. Остается надеяться, что опухшее лицо и черные мешки под глазами — следствие тяжелого графика и многочасовой работы. Возможно, накануне артист веселился допоздна и не выспался.
Ранее хедлайнер "Славянского базара" получил в Витебске именную звезду. Артист посвятил престижную награду родителям. Экс-участнику "Дома-2" Рустаму Солнцеву памятная табличка почему-то напомнила могилу.
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