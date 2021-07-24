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Шоу-бизнес
Жуткие кадры с почерневшим лицом Баскова поставили на уши россиян

Жуткие кадры с почерневшим лицом Баскова поставили на уши россиян

Николай Басков ошарашил поклонников своим видом. Люди посчитали, что певец переутомился.
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Певец Николай Басков редко появляется на публике вне своего идеального образа. Фанаты давно не видели "Золотой голос России" в повседневном образе, его отекшее лицо и синяки под глазами оказались в центре внимания.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

На светских мероприятия и в социальных сетях исполнитель "Шарманки" всегда отличается продуманным костюмом и качественным гримом. Однако все, так или иначе, могут быть не в форме. Басков всячески пытается не святиться в "нетоварном виде", но иногда артиста все же застают врасплох.

Артист случайно попал в кадр, когда певец Сергей Лазарев в своем аккаунте в социальной сети рассказывал подписчикам о конкурсе "Новая волна". "Натуральный блондин" явно не планировал участвовать в съемке. Певец по непонятным причинам сильно нервничал, его лицо буквально почернело.

Сергей Лазарев и Николай Басков. Скриншот: instagram.com/lazarevsergey/

Внешний вид Баскова натолкнул фанатов на рассуждения о болезни певца. Остается надеяться, что опухшее лицо и черные мешки под глазами — следствие тяжелого графика и многочасовой работы. Возможно, накануне артист веселился допоздна и не выспался.

Ранее хедлайнер "Славянского базара" получил в Витебске именную звезду. Артист посвятил престижную награду родителям. Экс-участнику "Дома-2" Рустаму Солнцеву памятная табличка почему-то напомнила могилу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 12:12 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

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