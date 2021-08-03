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Шоу-бизнес
Опозоренный Бикович влепил смачную пощечину бывшей избраннице: Вопрос вкуса

Опозоренный Бикович влепил смачную пощечину бывшей избраннице: Вопрос вкуса

Накануне бывшая избранница Милоша Биковича рассказала об их расставании. По ее словам, артист думали лишь о себе, а она была вынуждена играть по его правилам.
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Арина Волошина сообщила, что актер запрещал ей распространяться об их близости. При этом изначально сама танцовщица якобы предложила артисту сделать официальное заявление о том, что она не имеет к нему никакого отношения. Знаменитости якобы не понравилась эта идея. Актер посчитал, что позднее представители прессы все равно увидят их вместе.

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По словам бывшей избранницы, Милош Бикович поступил с ней грубо и "перешел все рамки". Артист якобы думал только о себе и своей репутации, а в жизни является совсем не тем человеком, которым кажется с больших экранов. Внезапно для многих публика раскритиковала поступок Арины.

Теперь заговорил артист. Он подчеркнул, что убежден: существуют темы, которые имеют гораздо большее значение, чем его личная жизнь. Однако он понимает, что, когда отношения завершаются, каждый смотрит на произошедшее со своей точки зрения. Милош рассказал, что никогда не считал, что все было зря, а также с уважением относится к бывшим избранницам, даже если они пытаются его оклеветать.

Милош Бикович подчеркнул, что каждый имеет право использовать медиапространство так, как ему удобно: кто-то для профессиональных достижений, кто-то с целью рассказать о личном. "Вопрос вкуса", – "прошелся" он по бывшей возлюбленной. Артист сообщил, что всегда есть причины, по которым бывшие партнеры становятся бывшими.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 августа 2021, 15:53 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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