"Надежды нет": на будущем Мамаева с новой любовницей поставили крест

Российский футболист Павел Мамаев рискует остаться у разбитого корыта. в Новых отношениях с блогером Надеждой Санько он может сильно обжечься, ведь у его возлюбленной нет к нему сильных чувств. В этом уверена таролог и провидица Саона.
Эксперт считает, что роман Павла Мамаева и Надежды Санько будет недолгим. Мало того, что блогер являлась подругой бывшей жены футболиста, так она еще и не любит Павла, пишет 5-tv.ru.
Напомним, роман Павла Мамаева и Надежды Санько начались со скандала. Узнав об измене, бывшая жена футболиста Алана Мамаева выложила в "Инстаграм" видео, на котором вынесла весь сор из избы. Она уверяла, что предательница подруга еще хлебнет горя и тоже узнает, каково это – быть униженной и оскорбленной.
Провидица Саона уверена, что Алана была права, и пару действительно ждет огромное разочарование.
"Я вижу, что с его стороны есть искренние чувства. Со стороны женского пола нет настолько сильного чувства", – рассказала ясновидящая.
Она добавила, что Надежда просто испытывает по отношению к Павлу спортивный интерес и легкое увлечение. К браку такой союз точно не приведет. При этом, по словам Саоны, футболист всегда нацелен в отношениях серьезно и каждый раз хочет создать семью.
Только ради секса он никогда не будет заводить роман, уверена таролог.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Как правильно воспитать сына?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Клиентская база ваших конкурентов