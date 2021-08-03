Пусть поплачет: Кончаловский объяснил необходимость бить ребенка и орать на него

"Ребенок, которого шлепает по попе любящая мать, может, и орет, но на самом деле чувствует себя в полном порядке, потому что ему самому это нужно, – убежден Кончаловский. – Когда его за дело ставят в угол и он там плачет, а потом возвращается к родителям – он так же в полном порядке. В доме, где его, любя, разумно наказывают, ребенок подсознательно ощущает, что он объект внимания и любви, а также осознает и то, что непременно должен что-то делать".
Кончаловский убежден, что главное – не игнорировать чадо. "Если на него в семье не обращают внимания, он чувствует себя несчастным, потому что хочет ощущать свою нужность, – пояснил режиссер. – Это бесспорный факт".
Но совместная жизнь с родителями не может быть бесконечной. "Наступает момент, когда нас нашим детям недостаточно. Чтобы развиваться дальше, им нужна социальная жизнь, им необходимо попасть в неблагоприятную обстановку, оказаться в окружении чужих, часто малосимпатичных людей, им надо учиться выживать. И тогда уже начинается совсем другое воспитание", – полагает Андрей Сергеевич.
При воспитании самым действенным оказывается личный пример. "Нельзя одновременно делать что-то и требовать от детей, чтобы они этого не делали. И наоборот. Глупо просто наставлять: "Будьте хорошими!" От этого все равно ничего не изменится. Главное – пример родителей. И он, по сути, заключается в том, чтобы просто жить и своей жизнью доказывать детям, какими им нужно быть…" – резюмировал муж Юлии Высоцкой.
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