Грех не ходить голой: замужняя Ковальчук сверкнула прелестями

Экс-участница "Блестящих" не устает радовать подписчиков прекрасной формой. Юлия регулярно выкладывает откровенные фотографии на радость комментаторам. На этот раз в блоге певицы появилось видео, на котором она предстает в леопардовом купальнике, в подписи Юлия интересуется у подписчиков, обновляют ли они купальный гардероб каждый сезон.
Фанаты засыпали Ковальчук комплиментами. "У Вас такое тело, что Вам не грех ходить голой", "Купальник красивый и фигура. Ну прям юная красотка", "Какая у вас шикарная фигура", "Классный купальник, и сама супер (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали комментаторы.
Ранее фанаты обсуждали решение Юлии Ковальчук сменить прическу. Певица примерила парик-каре с ассиметричной челкой. Практически единогласно подписчики сошли на том, что стрижка сильно старит девушку. Собственно, Ковальчук послушала фанатов и остается верна своей прическе.
Ранее Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков рассказывали о том, что выводит их из равновесия. Юлия не любит, когда нарушаются планы, а также остро реагирует на громкие звуки. Алексей же иногда нуждается в одиночестве и не переносит звук чавканья. "Юля, кстати, не чавкает", — отметил певец.
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