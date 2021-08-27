Лазарев публично обратился к своему нежному дружку: Игрища начались

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский устроили публичное выяснение отношение, но в несколько завуалированном виде.

В последние дни пользователи Сети активно обсуждают слухи о конфликте между артистами, который привел к полному разрыву отношений ранее очень близких друзей. Сами исполнители официально не подтверждали эти догадки, однако перестали появляться вместе, отписались друг от друга в "Инстаграме", а теперь еще и обменялись в своих Сторис говорящими сообщениями.

Сперва Алекс Малиновский опубликовал отрывок видео с песней Линды "Отпусти меня", которую он исполнил с большим надрывом. Вслед за этим на ответный шаг решился Сергей Лазарев, недавно уехавший в Сочи. Спустя пару часов певец разместил в Сторис отрывок на другую душещипательную композицию и написал, что отпускает и даже попросил больше не возвращаться. Правда, о ком именно шла речь, артист не объяснил.

Как сообщила "ЭГ", внимательные подписчики сразу заметили связь между этими Сторис и даже приняли их за публичное выяснение отношений. Фанаты вновь стали строить догадки о том, что именно происходит между мужчинами и кто из них стал инициатором разрыва.

"Ну и что это за игрища начались?" – написал один из пользователей.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что у Сергея Лазарева появился новый друг и кто-то даже сумел предоставить фото – стало это причиной разрыва или уже следствием, неизвестно.