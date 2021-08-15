Волочкова отвергла предложенного Джигурдой миллионера

Никита Джигурда пытается найти Анастасии Волочковой мужа. Певец переживает, что 45-летняя подруга до сих пор не была в официальном браке.

Несмотря на то, что скандальная балерина активно хвастается в своем блоге тайным любовником, коллеги по цеху и друзья не устают подыскивать Анастасии мужа. Недавно Никита Джигурда пытался познакомить Волочкову с греческим миллионером, которому балерина давно нравится. Однако Анастасия тут же отвергла мужчину, сказав, что ей не нравятся его фотографии. Никита представляет подругу всем своим влиятельным знакомым. "В прошлом году у нас в Греции был один миллионер, которому Настя очень нравилась. Мы их даже пытались свести", – рассказал Джигурда.

Певец гордится разборчивостью подруги и даже сравнивает ее со своей женой. Марине Анисиной руку и сердце предлагали очень влиятельные люди, но она выбрала эпатажного артиста.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась итогами разбирательства с руководством Большого театра. Балерина судилась с театром, чтобы доказать факт противоправных деяний, афер и махинаций с документами в ее адрес. Анастасии удалось юридически доказать свою правоту. Она поблагодарила всех причастных к процессу в своем блоге в "Инстаграм". "Я никогда не голословна, как думали многие. Все свои действия в борьбе за справедливость и отстаивание правды я подтверждаю фактами", – написала в блоге Анастасия.