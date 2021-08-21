Втянутой Пьехой в скандал с избиением сына ведущей устроили травлю

Алле Довлатовой досталось за то, что она поддержала Стаса Пьеху в разборках с обидевшей его наследника соседкой по коттеджному поселку.



Ведущая поделилась подробностями. Она поведала, что столкнулась с волной негатива в свой адрес после шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", посвященного конфликту.

В Сети Аллу Довлатову резко раскритиковали за ее точку зрения. Женщина считает, что Ирина Безбородова действительно нанесла семилетнему Пете травмы. Многие россияне же полагают, что Стас Пьеха придумал историю с избиением, защищая сына.

Радиоведущая отметила, что давно знакома с певцом и его звездной семьей. С горечью она добавила, что, посмотрев эфир, народ сделал свои выводы: "Люди часто видят то, что хотят". Довлатова уверена, что мальчик и впрямь серьезно пострадал.

Звезда заявила, что у нее сильно обострены материнские чувства, и она нередко переживает даже за чужих детей. У самой Аллы Довлатовой уже взрослые наследники.



Напомним, конфликт с участием сына Стаса Пьехи произошел в июле. Мальчик проколол карандашом надувной бассейн жены футбольного судьи. Ребенок дружил с детьми Безбородовых. Однако женщине это не нравилось, и она попросила мальчика больше к ним не приходить. Обиженный мальчуган совершил неблаговидный поступок, за что разъяренная соседка напала на него.

