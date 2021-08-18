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Шоу-бизнес
"Реально все надоело": Пьеха раскрыл подробности состояния избитого соседкой сына

"Реально все надоело": Пьеха раскрыл подробности состояния избитого соседкой сына

Стас Пьеха рассказал новые детали инцидента с нападением на его маленького сына Петю.
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Исполнитель сообщил, что семилетний ребенок очень тяжело переживает произошедшее. У него все еще есть головокружения и тошнота.

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Музыкант отметил, что Петя просит только о том, чтобы его отвезли куда-нибудь отдохнуть. По словам Стаса Пьехи, ребенку "реально все надоело". Петя устал от многочисленных обследований, экспертиз и наблюдения медиков.

Также Стас Пьеха добавил, что мальчик понес помимо физического и больший психологический ущерб. Петя потерял доверие к чужим взрослым людям. Исполнитель признался, что расценивает произошедшее как насилие.

Звезда выразила надежду, что избившая его ребенка соседка по коттеджному поселку понесет ответственность. В настоящее время громким делом занимается Следственный комитет России.

Напомним, ужасный инцидент произошел в прошлом месяце. Ирина Безбородова (жена известного футбольного судьи – прим. ред.) ударила ребенка за то, что тот проткнул карандашом ее надувной бассейн. Стас Пьеха отметил, что его семью намеревались скомпрометировать, снимая на телефон родных ребенка, что было похоже на неадекватное поведение.

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Стас Пьеха. Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 18:51 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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