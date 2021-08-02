Стас Пьеха рассказал о здоровье избитого сына: Психолог поставил диагнозы

Состояние побитого соседкой по коттеджному поселку Пети оставляет желать лучшего. Исполнитель сообщил, что у его сына с утра бывают тошнота, головокружение и головные боли. Иногда нарушается координация движений – Петю шатает.
Мальчика выписали из больницы три дня назад. В тот день его вырвало – сказываются последствия травм головы. Сейчас сын Стаса Пьехи дома под присмотром взрослых. Ребенок проходит не только физическое, но и психологическое восстановление с помощью специалистов.
Певец заявил, что им пришлось обращаться к психологу, который поставил Пете диагнозы. Раскрывать их Стас Пьеха не стал. Также он отметил, что у бабушки, защищавшей мальчика, до сих пор болит шея от ударов соседки – супруги футбольного судьи Владислава Безбородова.
Напомним, инцидент произошел из-за того, что Петя проткнул надувной бассейн соседки карандашом. Затем женщина сильно толкнула мальчугана. У сына Стаса Пьехи диагностировано сотрясение мозга и некоторые другие травмы.
Как писали "Дни.ру", против Безбородовой возбуждено уголовное дело. Однако приносить свои извинения женщина не спешит.
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