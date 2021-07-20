Жуткие травмы: зверски избитого сына Пьехи срочно увезли в больницу

Семилетний наследник Стаса Пьехи подвергся нападению со стороны соседки в коттеджном поселке. Женщина нанесла мальчику множество увечий.

Отвратительный инцидент случился в Рощино под Санкт-Петербургом. Там ребенок Стаса Пьехи отдыхал со своей мамой Натальей Горчаковой и другими родственниками.

Рядом лето проводит жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Сын певца подружился с одним из наследников соседей. Однако женщине это пришлось не по душе, и она попросила детей не общаться с Петей. Мальчишка обиделся и нахулиганил, проколов карандашом надувной бассейн Безбородовых.

Увидев содеянное, разъяренная соседка прибежала на разборки к звездной семье. Она схватила сына Стаса Пьехи за руку и бросила оземь. По словам свидетеля произошедшего, ребенок ударился головой и другими частями тела и стал кричать. Пришедшую на помощь бабушку Пети соседка тоже атаковала рядом ударов. Конфликт остановил лишь дядя Пети – Андрей.

Наталья Горчакова вызвала полицию. Взбешенная соседка в свою очередь заявила стражам порядка, что это она стала жертвой насилия, и ей якобы сломали позвоночник. Маленького Петю же срочно госпитализировали. У наследника звезды диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и левого бедра.

Стас Пьеха уже обратился за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину. Защитник исполнителя заявил, что они будут добиваться возбуждения уголовного дела. К слову, свидетели инцидента смогли записать ролик, в котором Безбородова призналась в нападении.