"Физический и моральный вред": стало известно о провокация избившей сына Пьехи женщины

Адвокат звездной семьи, Сергей Жорин, рассказал, что жена футбольного судьи не только не планирует идти навстречу пострадавшим, но и вновь провоцирует родственников подопечного. Юрист отметил, что в то время маленький Петя был в больнице с мамой, а в особняке находились их родственники. Ирина Безбородова приходила на их территорию, чтобы снять что-то на видео, и, по его словам, вела себя "ярко".
Видимо, обвиняемая все еще пытается доказать собственную правоту. Сейчас ребенок Стаса Пьехи доставлен домой. Там его продолжают лечить и опекать. Пока он чувствует себя "не очень хорошо", как и его бабушка. По мнению Сергея Жорина, им обоим был нанесен "физический и моральный вред".
Юрист рассказал, что дело вполне может быть переквалифицировано в том случае, если будет установлено умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести. По его словам, Безбородовой может грозить до двух лет лишения свободы. Он убежден, что избежать наказания у женщины не получится, так как за дело взялись профессионалы.
Напомним, некоторое время назад случился громкий скандал. Тогда сын Стаса Пьехи отдыхал вместе с мамой в загородном доме, где подружился с наследником Владислава Безбородова. Между детьми встала жена арбитра. Тогда маленький Петя расстроился и проткнул бассейн соседей. Женщина толкнула семилетнего ребенка и его бабушку. У мальчика диагностировано сотрясение мозга и некоторые другие травмы.
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