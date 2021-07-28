"Физический и моральный вред": стало известно о провокация избившей сына Пьехи женщины

Против супруги футбольного арбитра Владислава Безбородова возбуждено уголовное дело. Однако приносить свои извинения женщина не спешит.

Адвокат звездной семьи, Сергей Жорин, рассказал, что жена футбольного судьи не только не планирует идти навстречу пострадавшим, но и вновь провоцирует родственников подопечного. Юрист отметил, что в то время маленький Петя был в больнице с мамой, а в особняке находились их родственники. Ирина Безбородова приходила на их территорию, чтобы снять что-то на видео, и, по его словам, вела себя "ярко".

Видимо, обвиняемая все еще пытается доказать собственную правоту. Сейчас ребенок Стаса Пьехи доставлен домой. Там его продолжают лечить и опекать. Пока он чувствует себя "не очень хорошо", как и его бабушка. По мнению Сергея Жорина, им обоим был нанесен "физический и моральный вред".

Юрист рассказал, что дело вполне может быть переквалифицировано в том случае, если будет установлено умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести. По его словам, Безбородовой может грозить до двух лет лишения свободы. Он убежден, что избежать наказания у женщины не получится, так как за дело взялись профессионалы.

Напомним, некоторое время назад случился громкий скандал. Тогда сын Стаса Пьехи отдыхал вместе с мамой в загородном доме, где подружился с наследником Владислава Безбородова. Между детьми встала жена арбитра. Тогда маленький Петя расстроился и проткнул бассейн соседей. Женщина толкнула семилетнего ребенка и его бабушку. У мальчика диагностировано сотрясение мозга и некоторые другие травмы.

