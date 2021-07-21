"Это к Пьехе": Броневицкая странно отреагировала на избиение внука

Мать Стаса Пьехи, исполнительница Илона Броневицкая прокомментировала инцидент с семилетним Петей. Оказалось, что певица не в курсе подробностей случившегося.



Артистка довольно холодно высказалась о произошедшем в коттеджном поселке. "Сын Пьехи — это к Пьехе", – заявила ведущая. Броневицкая добавила, что ее наследник лучше знает ситуацию, чем она. Звезда подчеркнула, что не была очевидцем избиения внука.

Илона Броневицкая рассказала, что ужасное известие застало ее не дома. Сейчас знаменитость возвращается в столицу. Певица отметила, что обязательно поговорит о ЧП со Стасом Пьехой.

Напомним, инцидент произошел на днях. Супруга футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина избила сына певца, который проткнул карандашом ее надувной бассейн. Отметим, что звездная семья и Безбородовы – соседи по коттеджному поселку под Санкт-Петербургом.

По версии родных Стаса Пьехи, женщина схватила мальчика за руку и бросила на землю. Ребенка госпитализировали.У Пети диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. К слову, досталось и бабушке Пети по матери. Разгневанная Ирина Безбородова ударила ее в шею. Женщине тоже потребовалась помощь медиков.

Как писали "Дни.ру", Стас Пьеха обратился к звездному адвокату – Сергею Жорину. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку. Заинтересовалась инцидентом и прокуратура.