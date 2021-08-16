"Срамота": показавшую мокрые трусики Асмус уличили во лжи

Кристина Асмус опубликовала новый провокационный снимок. Артистка вышла из себя и решилась на честный диалог с подписчиками.

На кадре знаменитость стоит на пляже в мокрых купальных шортах, под которыми отчетливо видны ее трусы. Она опирается на лодку и выглядит крайне довольной. Однако пост оказался посвящен достаточно глубокой теме. Звезда рассказала, что устала от постоянных обвинений во лжи.

По ее словам, она честно говорит о том, что никогда не делала пластических операций, отказалась от спорта и умываний водой, постоянно сидит на диетах и никогда не пробовала ни одно из запрещенных веществ. Кристину Асмус волнует вопрос, по какой причине в момент искренности все вдруг пытаются уличить ее во лжи.

Пользователи Сети попытались поддержать кумира. Многие отметили, что не верят в некоторые из пунктов, заявленные актрисой, так как такого просто не может быть. Другие же просто призвали ее прекратить доказывать что-либо публике, так как это не стоит переживаний. Нашлись и комментаторы, которые заметили лишь влажное нижнее белье на Кристине и решили обвинить ее в излишней откровенности.

"Я ждала, что под шортами ничего не будет", "Срамота! Почему опять голая то", "Шалунишка", "Шортики намокли", "Тот момент, когда никто не может говорить на серьезные темы, потому что Кристина трусы показала", "Нет, ну, это разврат", "Что за огненная женщина", – писали подписчики под снимком Кристины Асмус.