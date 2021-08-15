Кристина Асмус сделала провокационное заявление

Кристину Асмус можно справедливо назвать одной из самых обсуждаемых актрис в современном российском шоу-бизнесе. При этом общественность обращает пристальное внимание как на карьеру знаменитости, так и на ее личную жизнь.
Крайне непростым периодом в жизни Асмус стали последние несколько лет, когда артистка снялась в одиозном фильме "Текст", а также развелась с Гариком Харламовым. Не было ни одного дня, когда злые языки не упражнялись у остроумии, рассуждая о поступках и жизни Кристины.
Стоит отметить, что сама Асмус любит подлить масла в огонь. Недавно она разместила в своем "Инстаграме" фото, на котором предстала в нетривиальном образе. На опубликованном кадре Кристина в "дачной" одежде позирует на гамаке.
"Стиль – мое второе имя", — подписала публикацию Асмус. Пользователи Сети принялись активно обсуждать провокационное заявление кумира. "Кристина, пойдем в соседнее село на дискотеку? Дресс код как раз такой там", "Провокация – твое первое имя", "Я как будто в девяностые вернулась", "Даже не узнать, как в деревне у бабушки", "Стиляга из колхоза", — написали в комментариях поклонники.
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