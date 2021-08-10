Изувеченная Асмус обратилась к публике: Гарик вернулся

Сейчас Кристина Асмус принимает участие в съемках на Шри-Ланке. Вместе с ней в рабочую поездку отправилась и маленькая дочь, Настя.

Артистка активно делится новостями и рассказывает о забавных, а иногда и страшных, событиях, происходящих с ней на острове. На этот раз знаменитость решила, что слов не нужно и просто показала поклонникам новые снимки.

На первом кадре Кристина Асмус нежно обнимает свою дочь, Настю. Она выглядит свежей, отдохнувшей и довольной. Вторая же фотография просто повергла подписчиков в шок. На снимке у артистки перебинтована голова, лицо опухло и на нем можно увидеть большое количество синяков. Также самые внимательные поклонники заметили и гипс на руке звезды.

Сперва пользователи крайне испугались, но затем поняли, что изувеченное лицо – лишь часть роли актрисы. "Между фото ровно час", – посмеялась она. Знаменитость рассказала, что дочь прибыла на съемочную площадку и сперва наблюдала за съемкой романтической сцены, а затем – сцены в больнице.

Поклонники оценили шутку дивы и поддержали ее. Они предложили множество версий случившегося. "Марат Башаров заглянул в гости", "Скоро в новостях: Харламов избил бывшую", "Гарик вернулся", "Я ночью 31 декабря и утром первого января", "Газ со сцеплением перепутали?", "Я после вчера", "И погоняла cудьба без Гарика", – посмеялись они.

