"Порывай, худей!": утянувшейся в резину раздобревшей Королевой дали под дых

Наташа Королева показала, как отдыхает вместе с повзрослевшим сыном.

Еще недавно 48-летняя исполнительница вместе с супругом нежилась на берегу моря в Турции, а теперь уже отправилась со своим единственным наследником покорять волны в Калифорнию. Фотоотчеты о приключениях неугомонной звезды регулярно появляются на странице Наташи Королевой в "Инстаграм".

Накануне певица поделилась снимками, на которых она позирует вместе с сыном Архипом на пляже. Для занятий серфингом мать и сын взяли доски и облачились в облегающие гидрокостюмы, которые сделали явными все особенности фигуры обоих. И если претензий к фигуре молодого человека у публики не нашлось, то раздобревшая Королева подверглась критике подписчиков. Обтягивающий резиновый костюм показал, что исполнительница уже далеко не так стройна и грациозна, как раньше. Подписчики даже заподозрили, что доска для Королевой – это лишь реквизит для фото, так как даже намека не спортивность в певице нет.

Фолловеры написали:

"Порывай худей!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "НУ ПОСТОЯЛИ С ДОСКАМИ – И ЧТО??", "Спасатели Малибу спортивные и умеющие плавать, а вы так!".

Также многие поклонники попытались уличить звезду в том, что под Малибу она скрывает Анапу или Евпаторию, но певица не стала реагировать на подобные обвинения и доказывать свою правоту.

Судя по всему, 48-летняя исполнительница вполне довольна своей фигурой, как и ее супруг Сергей Глушко – ранее Тарзан даже похвастался еле прикрытой Наташей Королевой.

