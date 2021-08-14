Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко решил заняться творчеством. На днях он порадовал подписчиков портретом певицы.

Стриптизер Тарзан (псевдоним Сергея Глушко – Прим. ред.) недавно заявил, что хочет выпустить наружу свой творческий потенциал. Глушко начал писать картины. Несколько его работ уже опубликованы в его профиле в "Инстаграм". Вчера появилась новая картина. Достаточно долго он томил поклонников ожиданием, и вот на суд общественности предстал шедевр – портрет Наташи Королевой, написанный маслом на холсте. На нем исполнительница "Лета кастаньет" изображена на фоне пальм в платье, еле прикрывающем тело. У поклонников сразу же возникла ассоциация именно с этой песней Королевой. В адрес Сергея посыпались хвалебные комментарии.

"Это лучше, чем стриптиз. Тем более я очень люблю Наташеньку", "Очень круто! Встаю в очередь на портрет", "Очень красиво! Вы талант (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали фанаты. Подписчики высоко оценивают творческие способности Тарзана, фото и видео с его работами собирают тысячи лайков и комментариев.

Однако "профессиональные" видео Глушко вызывают обратную реакцию. Ранее Сергей выложил в свой профиль ролик, в котором демонстрирует свое тело в ходе спортивного упражнения. Подписчики не оценили старания Тарзана, назвав их "потугами". Хотя нашлись и те, кто встал на защиту физической формы 51-летнего стриптизера: "Всем бы так на 6-м десятке", "Человек без возраста".