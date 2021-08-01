Назван возможный виновник гибели дочери Конкина

Софья Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба в сентябре прошлого года. Недавно появились новые подробности расследования дела.

По факту гибели дочери Владимира Конкина немедленно возбудили уголовное дело. На днях было предъявлено обвинение владелице клуба, где утонула София. Женщине грозит запрет на определенные действия. Сама фигурантка вину не признает, утверждая, что наследница актера скончалась в больнице.

В ходе следствия выясняются различные странные подробности. Например, в фитнес-клубе не было медкабинета. Когда Софии стало плохо, врачей рядом просто не могло быть. Однако по просьбе обвиняемой все-таки проведут экспертизу, чтобы еще раз проверить действия сотрудников больницы, куда отвезли Конкину. Отец погибшей и адвокат не возражают против дополнительных следственных мероприятий.

"Мы не против экспертизы, которая прольет свет на связь реанимационных мероприятий и гибель Софии, но все медики уже были допрошены и их показания выглядят очень убедительными. В любом случае, к каким бы выводам не пришли эксперты, это не снимает вины с владелицы "Джампа", — заявила адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко.

Ранее актер рассказал в эфире шоу "Звезды сошлись", что не может справиться с ужасной трагедией. "Это очень тяжело", — только так смог прокомментировать ситуацию Конкин. В программе обсуждали жизнь Василия Ланового, который не так давно ушел из жизни. Главный герой "Офицеров" не понаслышке знает, каково это – пережить своего ребенка. Его сын Сергей скончался от сердечного приступа в 2013 году.