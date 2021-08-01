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Шоу-бизнес
Назван возможный виновник гибели дочери Конкина

Назван возможный виновник гибели дочери Конкина

Софья Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба в сентябре прошлого года. Недавно появились новые подробности расследования дела.
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По факту гибели дочери Владимира Конкина немедленно возбудили уголовное дело. На днях было предъявлено обвинение владелице клуба, где утонула София. Женщине грозит запрет на определенные действия. Сама фигурантка вину не признает, утверждая, что наследница актера скончалась в больнице.

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В ходе следствия выясняются различные странные подробности. Например, в фитнес-клубе не было медкабинета. Когда Софии стало плохо, врачей рядом просто не могло быть. Однако по просьбе обвиняемой все-таки проведут экспертизу, чтобы еще раз проверить действия сотрудников больницы, куда отвезли Конкину. Отец погибшей и адвокат не возражают против дополнительных следственных мероприятий.

"Мы не против экспертизы, которая прольет свет на связь реанимационных мероприятий и гибель Софии, но все медики уже были допрошены и их показания выглядят очень убедительными. В любом случае, к каким бы выводам не пришли эксперты, это не снимает вины с владелицы "Джампа", — заявила адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко.

Ранее актер рассказал в эфире шоу "Звезды сошлись", что не может справиться с ужасной трагедией. "Это очень тяжело", — только так смог прокомментировать ситуацию Конкин. В программе обсуждали жизнь Василия Ланового, который не так давно ушел из жизни. Главный герой "Офицеров" не понаслышке знает, каково это – пережить своего ребенка. Его сын Сергей скончался от сердечного приступа в 2013 году.

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Владимир Конкин. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
1 августа 2021, 16:01 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость820548
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Люди, не голосуйте 19 сентября за "единую Россию"! Давайте скинем этих ублюдков и воров со своей шеи! Голосуйте за ту партию, к которой лежит ваша душа! Внимательно заполняйте бюллетень, эти выползни- едроссы будут стараться всячески фальсифицировать выборы, чтобы еще 5 лет сдирать шкуру с народа! Народ, объединяйтесь! Нужно скинуть этого зажравшегося упыря, который 20 лет сосет народную кровь!
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