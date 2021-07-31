"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине

Нина Федорова, кажется, знает все о звездах российского шоу-бизнеса. Некоторыми секретами из жизни семьи Джигарханян она поделилась со всей общественностью.



В прошлом году не стало Армена Джигарханяна, а страсти вокруг его семьи не угасают до сих пор. Нина Федорова вспомнила о Елене Джигарханян, единственной дочки артиста, которая ушла из жизни уже более 30 лет назад.

Оказалось, что ничего хорошего о наследнице актера она рассказать не смогла. “Противная девушка. Ей от него только деньги нужны были", – высказалась она.

Елена в молодости работала в театре, куда ее устроил ее отец. Но к делу она относилась очень не серьезно – часто либо опаздывала на спектакли, либо не приходила вообще.

Также Нина Федорова прошлась и по личной жизни девушки. Она вспомнила, что Елена еще в школе встречалась с женатым мужчиной, от которого "залетела", после чего ей пришлось делать аборт. Избранник решил не уходить из семьи и не захотел воспитывать внебрачного ребенка.

Позже дочь Джигарханяна начала проявлять симпатию к Александру Лазареву – одному из самых известных советских артистов. Актер же остался верным своей любимой жене Светлане Немоляевой.

Позже Елена опять влюбилась в женатого мужчину и на одном из свиданий в машине пара насмерть отравились угарным газом. По одной из версий, они включили зажигание, чтобы согреться, и уснули. Печальное событие произошло зимой 1987 года.

Смерть дочери сильно изменила Армена Джигарханяна и подкосила его здоровье. Он заметно поседел и постарел. Некоторые из его окружения думали, что артист не переживет такую трагедию.

Напомним, что в ноябре прошлого года у главного героя таких картин как "Здравствуйте, я ваша тетя" и "Место встречи изменить нельзя" остановилось сердце. Армена Борисовича похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище.