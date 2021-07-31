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Шоу-бизнес
"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине

"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине

Нина Федорова, кажется, знает все о звездах российского шоу-бизнеса. Некоторыми секретами из жизни семьи Джигарханян она поделилась со всей общественностью.
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В прошлом году не стало Армена Джигарханяна, а страсти вокруг его семьи не угасают до сих пор. Нина Федорова вспомнила о Елене Джигарханян, единственной дочки артиста, которая ушла из жизни уже более 30 лет назад.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Оказалось, что ничего хорошего о наследнице актера она рассказать не смогла. “Противная девушка. Ей от него только деньги нужны были", – высказалась она.

Елена в молодости работала в театре, куда ее устроил ее отец. Но к делу она относилась очень не серьезно – часто либо опаздывала на спектакли, либо не приходила вообще.

Также Нина Федорова прошлась и по личной жизни девушки. Она вспомнила, что Елена еще в школе встречалась с женатым мужчиной, от которого "залетела", после чего ей пришлось делать аборт. Избранник решил не уходить из семьи и не захотел воспитывать внебрачного ребенка.

Позже дочь Джигарханяна начала проявлять симпатию к Александру Лазареву – одному из самых известных советских артистов. Актер же остался верным своей любимой жене Светлане Немоляевой.

Позже Елена опять влюбилась в женатого мужчину и на одном из свиданий в машине пара насмерть отравились угарным газом. По одной из версий, они включили зажигание, чтобы согреться, и уснули. Печальное событие произошло зимой 1987 года.

Смерть дочери сильно изменила Армена Джигарханяна и подкосила его здоровье. Он заметно поседел и постарел. Некоторые из его окружения думали, что артист не переживет такую трагедию.

Напомним, что в ноябре прошлого года у главного героя таких картин как "Здравствуйте, я ваша тетя" и "Место встречи изменить нельзя" остановилось сердце. Армена Борисовича похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
31 июля 2021, 11:52 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москвичи отказались смотреть на Джигарханяна в гробу

комментарии

Ответить:

Гость819549
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Всё это - сплетни. Ну а кто главный по сплетням о Джигарханяне? Только Цымбалюк. Только она. То есть везде она с фото и сентиментальными воспоминаниями о нём. Это где выгодно. А исподтишка всю его боль и горе вываливает.Все давно умерли, а вместе с ними и их жизнь.Чего теперь ворошить? И кто эта Фёдорова, как не сама Цымбалюк?
Гость819549
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А вот эо уже нехорошо. Это просто безбожно. Но понятно, откуда ветер дует. Эта Цымбалюк домстится. Это от неё все камешки в огород Джигарханяну летят. Учи, бестолочь, ноты, чтобы не срамиться на концертиках.
Гость819540
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Может и так всё было, но зачем всё это говорить в СМИ??? Это что бы лишний раз начались склоки в адрес семьи Джигарханяна? Понятно и так, что девочка была сильно избалована артистом, потому беда и случилась... Неужели эта Федорова не понимает что в первую очередь начнут метать булыжники Цы и компания!
Гость819516
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о мёртвых или хорошо или ничего-они не могут в свою защиту ничего сказать...а эта Нина Фёдорова кто? Она причислина к лику Святых?
1

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