"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине

В прошлом году не стало Армена Джигарханяна, а страсти вокруг его семьи не угасают до сих пор. Нина Федорова вспомнила о Елене Джигарханян, единственной дочки артиста, которая ушла из жизни уже более 30 лет назад.
Оказалось, что ничего хорошего о наследнице актера она рассказать не смогла. “Противная девушка. Ей от него только деньги нужны были", – высказалась она.
Елена в молодости работала в театре, куда ее устроил ее отец. Но к делу она относилась очень не серьезно – часто либо опаздывала на спектакли, либо не приходила вообще.
Также Нина Федорова прошлась и по личной жизни девушки. Она вспомнила, что Елена еще в школе встречалась с женатым мужчиной, от которого "залетела", после чего ей пришлось делать аборт. Избранник решил не уходить из семьи и не захотел воспитывать внебрачного ребенка.
Позже дочь Джигарханяна начала проявлять симпатию к Александру Лазареву – одному из самых известных советских артистов. Актер же остался верным своей любимой жене Светлане Немоляевой.
Позже Елена опять влюбилась в женатого мужчину и на одном из свиданий в машине пара насмерть отравились угарным газом. По одной из версий, они включили зажигание, чтобы согреться, и уснули. Печальное событие произошло зимой 1987 года.
Смерть дочери сильно изменила Армена Джигарханяна и подкосила его здоровье. Он заметно поседел и постарел. Некоторые из его окружения думали, что артист не переживет такую трагедию.
Напомним, что в ноябре прошлого года у главного героя таких картин как "Здравствуйте, я ваша тетя" и "Место встречи изменить нельзя" остановилось сердце. Армена Борисовича похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище.
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