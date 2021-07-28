Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ

Киевская пианистка все такая же роскошная, сексуальная и стройная, как и 20 лет назад, когда сдавала выпускной экзамен в Киевской консерватории. "Ткань я привезла из Германии, фасон – абсолютно классический и лаконичный с гипюровой вставкой на спине – мне и сейчас кажется идеальным, – вспоминает лучшая из жен Джигарханяна. – Как и все мои концертные наряды, платье сшила мама, Людмила Цымбалюк".
А перед экзаменом пианистка отправилась в Москву за вдохновением – на встречу с любимым Арменом Борисовичем. Именно так она будет потом называть его и в браке – уважительно и по имени-отчеству. А зарождавшиеся тогда отношения были лучшим стимулом и мотиватором юной прелестницы.
"За месяц до экзамена я ездила в Москву, на свидание к Армену Борисовичу, – улыбается пианистка. – Помню, он сказал: "Когда будешь играть, представь, что я ноты тебе переворачиваю". Слава богу, он не знал, что это все нужно играть наизусть".
"Вот сколько эмоций и воспоминаний может воскресить одно платье", – рассказала пианистка. На своей странице в социальной сети она опубликовала роскошный кадр в том самом "историческом" платье. Кажется, Виталина – это реинкарнация Мэрилин Монро!
"Вы сами не из этого времени! Спасибо за вдохновение!", "Вам этот стиль очень идет", "Отличное платье. Ничего лишнего, можно сказать и о фигуре. Мама знает, что такое классика", – умиляются поклонники Виталины.
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