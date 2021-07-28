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Шоу-бизнес
Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ

Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ

Официальный брак актера Армена Джигарханяна с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской длился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. Но отношения их, в том числе и интимные, начались много раньше. И по сей день Виталина бережно хранит вещи, напоминающие о тех счастливых днях.
прочитано 759 раз

Киевская пианистка все такая же роскошная, сексуальная и стройная, как и 20 лет назад, когда сдавала выпускной экзамен в Киевской консерватории. "Ткань я привезла из Германии, фасон – абсолютно классический и лаконичный с гипюровой вставкой на спине – мне и сейчас кажется идеальным, – вспоминает лучшая из жен Джигарханяна. – Как и все мои концертные наряды, платье сшила мама, Людмила Цымбалюк".

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

А перед экзаменом пианистка отправилась в Москву за вдохновением – на встречу с любимым Арменом Борисовичем. Именно так она будет потом называть его и в браке – уважительно и по имени-отчеству. А зарождавшиеся тогда отношения были лучшим стимулом и мотиватором юной прелестницы.

"За месяц до экзамена я ездила в Москву, на свидание к Армену Борисовичу, – улыбается пианистка. – Помню, он сказал: "Когда будешь играть, представь, что я ноты тебе переворачиваю". Слава богу, он не знал, что это все нужно играть наизусть".

"Вот сколько эмоций и воспоминаний может воскресить одно платье", – рассказала пианистка. На своей странице в социальной сети она опубликовала роскошный кадр в том самом "историческом" платье. Кажется, Виталина – это реинкарнация Мэрилин Монро!

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

"Вы сами не из этого времени! Спасибо за вдохновение!", "Вам этот стиль очень идет", "Отличное платье. Ничего лишнего, можно сказать и о фигуре. Мама знает, что такое классика", – умиляются поклонники Виталины.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 15:37 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

Гость803332
Пожаловаться Ответить
Сам то понял, что написал?
Гость811636
Пожаловаться Ответить
Ваня ты сбрендил - если эта шлёндра сексуальная, то ты не передаст
1

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