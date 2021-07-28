Сексуальная Цымбалюк-Романовская озвучила данный ей Джигарханяном наказ

Официальный брак актера Армена Джигарханяна с киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской длился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017 года. Но отношения их, в том числе и интимные, начались много раньше. И по сей день Виталина бережно хранит вещи, напоминающие о тех счастливых днях.

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