Оплеванный памятник принцессе Диане вызвал гордость у ее сыновей

Принц Гарри и принц Уильям выразили отношение к скандальному памятнику принцессе Диане. По мнению братьев, работа скульптора получилась великолепной.

1 июля, в день рождения принцессы Дианы, принцы Уильям и Гарри открыли памятник в честь матери. В эту дату покойной могло бы исполниться 60 лет. Вопреки разногласиям герцоги воссоединились ради общей идеи в западной части Лондона. Они задумались о создании статуи еще в 2017 году. Над памятником работал скульптор Ян Рэнк-Бродли со своим коллективом специалистов.

Пользователи Сети восприняли монумент в штыки: они нашли у памятника слишком много недостатков. Так, им не понравилось выражение лица принцессы на монументе, а также фигуры детей, которые возвели в дополнение к основной скульптуре. Однако гневные комментарии народа не повлияли на мнение принца Гарри и принца Уильяма. Братья решили, что скульптурная композиция достойна похвалы, и открыто заявили об этом в "Инстаграм".

"Изо дня в день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия", — выразились о матери герцог Кембриджский и герцог Сассекский. Кроме того, монархи поблагодарили команду людей, которые соорудили памятник. Также они выразили признание также друзьям и спонсорам, которые помогли увековечить леди Ди в бронзе. Принцы Гарри и Уильям не проявили в отношении скульптуры никакого негатива.

