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Шоу-бизнес
"Готова пойти по головам": пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых

"Готова пойти по головам": пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых

Виталина Цымбалюк-Романовская не перестает радовать поклонников своей активной деятельностью, однако далеко не все в восторге от пианистки.
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В июне в честь своего дня рождения артистка организовала большой концерт. Творческий вечер бывшая жена Армена Джигарханяна открыла фрагментом из поэмы про Жанну Д'Арк "Белая ворона". В честь праздника пианистка также впервые предстала в качестве певицы. Она исполнила "Балладу о любви" Владимира Высоцкого и еще несколько пронзительных композиций.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Мнения по поводу вокальных данных Виталины Цымбалюк-Романовской разделились. Некоторые сравнили голос артистки с ангельским, а другие посоветовали больше никогда не брать в руки микрофон. Впрочем, несмотря на негатив, артистка продолжает свое восхождение к вершине славы – она востребована на телевидении и любима зрителями.

Психолог Людмила Дали в беседе с "Дни.ру" попыталась объяснить "феномен" Виталины Цымбалюк-Романовской. Она отметила, что пианистка – человек довольно пронырливый, при этом обладающий притягательной аурой.

"Сразу видно мастерство хайпа. Из любой мухи сделает слона!" – заявила специалистка. По мнению психолога, ради хорошей рекламы бывшая жена Армена Джигарханяна готова на многое.

"Даже пойти по головам – человек очень хитрый! Поэтому каждый повод про Цымбалюк-Романовскую взывает шквал эмоций. Она сама себе продюсер и режиссер", – подчеркнула Людмила Дали.

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Фото: www.instagram.com /vitalinaromanovskaya
27 июля 2021, 04:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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