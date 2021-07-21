"Моя королева": отдыхающая на сеновале Цымбалюк-Романовская произвела фурор

Виталина Цымбалюк-Романовская активно ведет свой популярный блог в "Инстаграме" и делится с поклонниками новостями из своей жизни. На этот раз она рассказала, что приехала в едва ли не самое любимое отечественными писателями и поэтами место. Видимо, пианистка вдохновилась творческой атмосферой Тарусы и решилась на новый снимок.

На кадре артистка позирует в ярко-алом платье с желтым цветочным принтом на бретельках. На ее лице очки, а выглядит знаменитость абсолютно счастливой, широко улыбаясь всем пользователям. Снимок получился очень летним и солнечным. Позировала Виталина, к слову, прямо на сеновале.

Снимок Виталины Цымбалюк-Романовской произвел настоящий фурор в Сети. Пользователи почувствовали, насколько хорошо себя ощущает артистка и не смогли не порадоваться за нее. Они также подчеркнули, что она прекрасно выглядит и пожелали ей приятного отдыха.

"Улыбайтесь всегда! Вам очень идет", "Виталина, Вы самая лучшая", "Моя королева", "Невероятное фото", "Самая красивая ты", "Солнышко наше! Такая естественная, красотулька", "Какая же Вы красоточка", "Просто источник радости", "Умница, красавица", "Удивительно красивое фото", "Очень удачное фото, красиво", "Просто глаз не оторвать", – восхитились они.

