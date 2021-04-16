"Жестокий, эгоистичный": бывшая жены облила покойного Шукшина помоями

Третья супруга Василия Шукшина Лидия Чащина поделилась воспоминаниями о непростой совместной жизни с актером.

О семье со знаменитым писателем и режиссером женщина вспоминает с содроганием. Она завила, что муж всячески над ней издевался. По словам Лидии Чащиной, Василий Шукшина для нее – это не только большая любовь, но и первый аборт, и первое рукоприкладство, и сигареты с водкой.

У пары были очень страстные и напряженные отношения. Актриса отметила, что Василий Шукшин ее унижал. Сегодня у нее уже нет злости на покойного экс-супруга, но остались горечь и обида. Чащина вспомнила, что великий артист был падок до женского пола. При этом он жутко ревновал жену.

Иногда, уверяет 79-летняя звезда, Василий Шукшин терял человеческий облик. Выясняя отношения, актер дрался и матерился. "Если уйдешь от меня, убью!", – угрожал темпераментный артист супруге. Но Лидия Чащина все же бросила коллегу.

Теперь она рада, что в свое время "этот жестокий, эгоистичный, неуравновешенный человек" исчез из ее жизни. При этом знаменитость призналась, что так и не стала впоследствии счастлива с другим мужчиной.

Также актриса вспомнила о попойках писателя. Она жаловалась на Василия Шукшина в партком, и это стоило ей карьеры. В те годы актер уже был знаменитым и уважаемым.

Однокурсник артистки Сергей Никоненко вспомнил, что и сама Лидия Чащина была "хороша": била мужа сковородой по голове и унижала. По его словам, страсти в паре действительно кипели нешуточные.