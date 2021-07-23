Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показали чувства на публике через 17 лет после расставания

В том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе, больше нет никаких сомнений.

Голливудские артисты посетили светское мероприятие в качестве пары. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения появились на масштабной вечеринке, не скрывая вновь вспыхнувших чувств. Влюбленные повеселились на пышном дне рождении коллеги. Недавно актриса Леа Ремини опубликовала в "Инстаграм" кадры с торжества. На одном из совместных снимков Дженнифер Лопес прижалась к избраннику и положила руку ему на грудь. По мнению фанатов, этот жест говорит о многом: так звезда демонстрирует свои права на красавца-мужчину.

Гости светской тусовки сообщили, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не стеснялись показывать чувства на публике. Они все время держались вместе и дарили друг другу теплые объятия. Именинница объединила кадры с дня рождения в коротком видеоролике, где можно уловить детали отношений звездной пары.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были помолвлены в 2003 году и вовсю готовились к свадьбе. Однако за несколько дней до запланированной церемонии они объявили о расставании. Спустя 17 лет после разрыва, артисты сумели снова закрутить роман, и теперь счастливы вместе, как раньше. Возможно, это именно тот яркий пример любви, для которой нет никаких преград.