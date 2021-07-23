Прогулы и жестокое обращение с животными: Запашные влипли в серьезный скандал

Росгорцирк решил попрощаться с сестрой братьев Запашных – Марицей и ее сыном Даном.

Накануне слухи об увольнении заслуженных артистов получили официальное подтверждение. Поводом для серьезного скандала с последующим увольнением представителей прославленной цирковой династии стали прогулы, а также жестокое обращение с животными. Данное решение было принято дирекцией Росгорцирка после гастролей в Омске, где сестра и племянник братьев Запашных неоднократно нарушали трудовую дисциплину.

Подтверждение прогулам матери и сына руководство нашло в микроблоге Дана Запашного. Там появились видеозаписи, свидетельствующие о том, что артисты находились вообще в других городах в то время, когда они должны были быть на своем рабочем месте. Соответствующие прогулы подтвердил и инспектор манежа.

Росгорцирк провел проверку, в ходе которой были доказаны и другие нарушения трудовой дисциплины в коллективе Запашных. Например, они занимались фиктивным трудоустройством ассистентов, а объяснить этот факт никак не смогли. Кроме того, в ходе проверки Запашная позволила себе проявить рукоприкладство по отношению к одному из членов комиссии.

Среди прочих претензий администрации Росгорцирка к матери и сыну числится отсутсвие новых современных номеров в течение долгих лет, а также антигуманное обращение к животным. Как сообщил портал ngs55.ru, найдены видеозаписи, доказывающие, что при дрессуре верблюдов сестра прославленных артистов цирка – братьев Запашных проявляла жестокость.