Запашный спустил миллионы на слона

В эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" поделился своей радостью.

Как оказалось, уже долгие годы дрессировщик мечтал о слонихе. Однако так просто животное приобрести нельзя. Например, чтобы вывезти млекопитающее из Таиланда, необходимо разрешение самого короля. По словам Эдгара Запашного, чтобы животное могло покинуть страну, нужно межправительственное соглашение.

Однако мечте дрессировщика суждено было сбыться, когда в ростовском зоопарке родилась слониха. Руководство зоосада изначально планировало ее продать, так как у них нет условий для содержания. В итоге сделку заключили с Эдгаром Запашным. Он потратил на слона свои деньги, покупка обошлась дрессировщику в 12 миллионов рублей.

Счастью артиста нет предела, ведь теперь в Большом Московском цирке есть слониха. Запашный надеется, что впоследствии девочка принесет потомство, однако этого придется ждать еще много лет. Сейчас малышке всего четыре года, а размножаться слоны начинают с 12 лет.

Напомним, ранее Эдгар Запашный высказался по поводу инициативы закрыть все цирки с животными. По словам артиста, запрещать подобные организации нельзя, потому что дрессура – это воспитание. Он отметил, что методики бывают разными. "Наказание — это не обязательно физическое насилие", – подчеркнул дрессировщик.