Сердце снова свободно: Эдгард Запашный расстался с возлюбленной

Пара была вместе семь лет, но свои отношения официально связывать узами брака влюбленные не стали. У них подрастает общий наследник Даниэль.
Новость о расставании дрессировщика с избранницей грянула, как гром среди ясного неба. Эдгард Запашный поделился произошедшим в своем инстаграм-аккаунте. Представитель цирковой династии подчеркнул, что скандальных деталей от него никто не услышит – на ток-шоу он не пойдет и делиться сокровенным с публикой не собирается.
Артист заявил, что они с Ярославной расстались друзьями ради общего сына. Причину разрыва Запашный озвучивать не стал.
Отметим, что экс-возлюбленная дрессировщика не стала делиться случившимся между ними в своем микроблоге. А недавно она тепло поздравила отца своего ребенка с 45-летием.
Напомним, пара познакомилась в общей компании друзей. Между ними быстро вспыхнули чувства, и вскоре влюбленные начали жить вместе. К слову, у Эдгарда Запашного помимо сына есть еще две дочери – Глория и Стефания. Они рождены в отношениях артиста с фитнес-инструктором Ольгой Денисовой.
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