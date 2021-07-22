Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 22 июля

Певица МакSим продолжает пребывать в коме, а ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Генеральный менеджер артистки Маргарита Соколова поделилась новостями о самочувствии звезды и предположениях медиков по поводу ее выздоровления. По словам представителя исполнительницы, медики опасаются делать прогнозы, как и не дают никаких гарантий.

Дело в том, что состояние певицы МакSим "качается" то в лучшую, то в худшую строну. Кроме того, знаменитость находится в реанимации, куда никого кроме медперсонала не пускают. Поэтому воочию увидеть звезду не представляется возможным.

Исключением для допуска к артистке стал ее духовник – игумен Лука. Священник ранее причастил и соборовал певицу МакSим. Он говорил о том, что на какой-то момент она пришла в сознание. Однако позже выяснилось, что глаза исполнительница открыла рефлекторно.

Сейчас духовник покинул Москву. Директор Марины Абросимовой попросила его молиться за артистку.

Напомним, ранее Маргарита Соколова отказалась сравнивать ситуацию певицы МакSим с болезнью ее ныне покойной коллеги Юлии Началовой. Она отметила, что никто не хотел бы, чтобы его жизнь выставляли на всеобщее обозрение.

Напомним, звезда заболела в середине июня. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию. После казанского концерта певицу МакSим госпитализировали. Тесты на коронавирус оказались отрицательными. Врачи ввели артистку в кому сна и подключили к аппарату ИВЛ.