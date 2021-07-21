Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 21 июля

По словам пиар-директора исполнительницы, артистка пребывает в том же тяжелом состоянии. Ни улучшений, ни ухудшений пока нет.
Также Богушевская сообщила о том, откуда рождаются всяческие слухи о здоровье Марины Абросимовой. Она заявила, что больница, в которой лежит звезда, большая. Возможно, что пациенты обсуждают между собой состояние певицы МакSим, а потом дают интервью.
При этом представитель знаменитости заверила, что лечащие врачи артистки точно не общаются с журналистами. Также Яна Богушевская назвала большинство данных в СМИ выдумками.
Пиар-директор сказала, что следит за новостями о здоровье своей подопечной в прессе и диву дается. Отметим, что родственники исполнительницы не комментируют состояние звезды, что порождает массу домыслов у поклонников.
Напомним, Марина Абросимова уже месяц остается на ИВЛ. Ранее ее ввели в медикаментозную кому. Знаменитость госпитализировали после концерта в Казани, на котором она выступала уже с высокой температурой. У артистки диагностировали двустороннюю пневмонию.
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