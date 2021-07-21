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Шоу-бизнес
Растолстевшая звезда "Дома-2" показала новорожденного ребенка

Растолстевшая звезда "Дома-2" показала новорожденного ребенка

Бывшая участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук впервые показала своего новорожденного ребенка.
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Ирина Пинчук родила сына 19 июля от мужа, Арая Чобаняна. После родов звезда пропала из соцсетей. Ивот, наконец, поклонники дождались ее триумфального возвращения.

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В своем "Инстаграм" звезда реалити-шоу "Дом-2" опубликовала видео, на котором предстал малыш. На кадрах ее супруг держит младенца на руках.

Пинчук написала, что ее муж очень трепетно относится к маленькому сыну. "Так интересно наблюдать за тем, как Арай осторожничает и боится лишний раз дышать", — рассказала она в разделе "Сторис".

Напомним, о беременности Пинчук стало известно осенью прошлого года. Вынашивание ребенка оказалось непростой задачей для звезды "Дома-2". У нее была угроза выкидыша, Пинчук обращалась к медикам. Девушка рассказывала, что ей установили пессарий для поддержания внутренних органов малого таза. Кроме того, за время беременности Ирина Пинчук сильно растолстела. Она много ела и буквально обросла жиром.

Ранее супруг Ирины Пинчук рассказал, как прошли роды его супруги. Он заявил, что избранница так крепко хватала его за руку, что чуть не сломала ее.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян начали встречаться уже за пределами проекта "Дом-2". Они поженились после того, как она забеременела.

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Фото: www.instagram.com/ pinchuk_official
Автор: 21 июля 2021, 14:22 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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