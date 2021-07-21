Растолстевшая звезда "Дома-2" показала новорожденного ребенка

Ирина Пинчук родила сына 19 июля от мужа, Арая Чобаняна. После родов звезда пропала из соцсетей. Ивот, наконец, поклонники дождались ее триумфального возвращения.
В своем "Инстаграм" звезда реалити-шоу "Дом-2" опубликовала видео, на котором предстал малыш. На кадрах ее супруг держит младенца на руках.
Пинчук написала, что ее муж очень трепетно относится к маленькому сыну. "Так интересно наблюдать за тем, как Арай осторожничает и боится лишний раз дышать", — рассказала она в разделе "Сторис".
Напомним, о беременности Пинчук стало известно осенью прошлого года. Вынашивание ребенка оказалось непростой задачей для звезды "Дома-2". У нее была угроза выкидыша, Пинчук обращалась к медикам. Девушка рассказывала, что ей установили пессарий для поддержания внутренних органов малого таза. Кроме того, за время беременности Ирина Пинчук сильно растолстела. Она много ела и буквально обросла жиром.
Ранее супруг Ирины Пинчук рассказал, как прошли роды его супруги. Он заявил, что избранница так крепко хватала его за руку, что чуть не сломала ее.
Ирина Пинчук и Арай Чобанян начали встречаться уже за пределами проекта "Дом-2". Они поженились после того, как она забеременела.
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