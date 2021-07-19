Сломанная рука и затрудненные движения: кадры беременной звезды "Дома-2" ошарашили россиян

Ирина Пинчук и Арай Чобанян готовятся стать родителями. Совсем скоро на свет появится их сын.

Сейчас Арай активно ведет трансляцию из роддома, в который недавно привез беременную избранницу. Все дело в том, что ей стало тяжело общаться с поклонниками, но все хотят быть в курсе событий. Именно поэтому будущий папа взял на себя смелость рассказывать обо всем подписчикам супруги с ее профиля в "Инстаграме".

Еще утром беременная звезда шоу "Дом-2" сообщила пользователям, что уезжает готовиться к родам. Она отметила, что испытывает сильные боли, а в глазах периодически становится совсем темно. При этом дива пообещала поклонникам, что не оставит их без информации.

Супруг Ирины Пинчук рассказал, что они прибыли в больницу. Несмотря на волнение, он старается поддерживать в любимой жене и ее поклонниках боевой дух, а потому много шутит. Сегодня Арай Чобанян вдруг заявил, что избранница так крепко хватает его за руку, что, кажется, после родов у него будет серьезный перелом.

Пара сердечно благодарит всех подписчиков за поддержку, а они очень переживают за состояние кумира. На последних кадрах становится очевидно, что звезда "Дома-2" тяжело ходит и чувствует себя не очень хорошо. Однако все пользователи верят в лучшее и ждут, когда же все уже случится.

