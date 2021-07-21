"Задыхаюсь": инфицированная ковидом звезда "Дома-2" распрощалась с жизнью

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Маргарита Агибалова несколько лет живет с мужем Павлом Марсо на Кипре. Там она подхватила коварный ковид. Болезнь протекала непросто.
Агибалова рассказала поклонникам, что в больнице диагноз COVID-19 подтвердился. У ее мужа тоже выявили этот вирус, но в отличие от нее его отправили на домашний карантин.
По словам звезды "Дома-2", страшные симптомы перепугали ее до смерти, она уже даже распрощалась с жизнью и готовилась к худшему исходу.
Все началось с симптомов обычной простуды. Потом ненадолго наступило облегчение, после чего ковид ударил с новой силой, и теперь уже серьезно. У Агибаловой поднялась температура до отметки 39 и ничем не сбивалась. Ее знобило и кидало в пот.
"Шутки шутками, а буквально пару дней назад я уже прощалась со всеми", — рассказала Агибалова.
По словам Маргариты Агибаловой, ей сдавило грудь, и она не могла сделать вдох, пишет Пятый канал. Постоянно была тахикардия (усиленное и сбивчивое сердцебиение).
Девушка не спала двое суток, так как ее просто выбрасывало из сна. Как рассказала Агибалова, в кипрской больнице ей не оказали нормальной помощи. Ей сказали, что у нее признаки панических атак. После положительного теста на ковид ее изолировали в специальном отеле.
Поклонники были шокированы таким рассказом о заграничной медицине, ведь Маргариту фактически бросили на произвол судьбы.
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