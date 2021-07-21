"Никогда не делай этого!": Прервавшая молчание звезда фильма "Перл-Харбор" заявила о страхе

Актриса Кейт Бекинсейл ответила на обвинения в пластических операциях. Знаменитость ужасно боится за лицо.

Звезда фильма "Перл-Харбор" устала терпеть критику из-за подозрений в хирургических манипуляциях. 47-летняя артистка выглядит не по годам молодо и изящно, заставляя поклонников удивляться. Пользователи Сети завалили Кейт Бекинсейл вопросами о том, делала ли она пластику, но актриса все никак не отвечала. Теперь же знаменитость решила раз и на всегда поставить точку в этом вопросе, сделав заявление в инстаграм-аккаунте.

По словам актрисы, она ничего не имеет против операций красоты, но сама на подобное решиться никак не может. Дело в том, что артистке мешает страх остаться с парализованным лицом. Кейт Бекинсейл сообщила, что отказывается от пластики, следуя наставлениям близкой родственницы. "Я точно знаю, если бы я сделала ботокс, что-то наверняка пошло бы не плану. И тогда моя мать сказала бы: "Вот видишь, я же тебе говорила, никогда не делай этого!"" — выразилась знаменитость.

Кейт Бекинсейл объяснила, почему позиция матери кажется ей абсолютно правильной. Оказывается, женщине уже 76 лет и она потрясающе хорошо выглядит, хотя никогда не прибегала к хирургическим манипуляциям вроде подтяжки лица и разглаживания морщин. Глядя на родственницу, голливудская звезда убеждается, что можно оставаться привлекательной без оперативных вмешательств.