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Шоу-бизнес
"Никогда не делай этого!": Прервавшая молчание звезда фильма "Перл-Харбор" заявила о страхе

"Никогда не делай этого!": Прервавшая молчание звезда фильма "Перл-Харбор" заявила о страхе

Актриса Кейт Бекинсейл ответила на обвинения в пластических операциях. Знаменитость ужасно боится за лицо.
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Звезда фильма "Перл-Харбор" устала терпеть критику из-за подозрений в хирургических манипуляциях. 47-летняя артистка выглядит не по годам молодо и изящно, заставляя поклонников удивляться. Пользователи Сети завалили Кейт Бекинсейл вопросами о том, делала ли она пластику, но актриса все никак не отвечала. Теперь же знаменитость решила раз и на всегда поставить точку в этом вопросе, сделав заявление в инстаграм-аккаунте.

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 Звезды Голливуда

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По словам актрисы, она ничего не имеет против операций красоты, но сама на подобное решиться никак не может. Дело в том, что артистке мешает страх остаться с парализованным лицом. Кейт Бекинсейл сообщила, что отказывается от пластики, следуя наставлениям близкой родственницы. "Я точно знаю, если бы я сделала ботокс, что-то наверняка пошло бы не плану. И тогда моя мать сказала бы: "Вот видишь, я же тебе говорила, никогда не делай этого!"" — выразилась знаменитость.

Кейт Бекинсейл объяснила, почему позиция матери кажется ей абсолютно правильной. Оказывается, женщине уже 76 лет и она потрясающе хорошо выглядит, хотя никогда не прибегала к хирургическим манипуляциям вроде подтяжки лица и разглаживания морщин. Глядя на родственницу, голливудская звезда убеждается, что можно оставаться привлекательной без оперативных вмешательств.

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Фото: Frederic Kern via www.imago-imag / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 06:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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