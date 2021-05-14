"Живодерство": купившую дикого зверя звезду "Ван Хельсинга" закидали камнями

Кейт Бекинсейл славится своей любовью к животным. Однако теперь она зашла слишком далеко.

У актрисы есть две персидские кошки. Своих пушистых друзей она украшает бантиками, играет с ними и выставляет большое количество забавных фото и видео. Поклонники звезды каждый день ждут, что вытворят питомцы на этот раз.

Известно, что в Канаде, где и живет Кейт Бекинсейл, разрешено заводить дома самых разных диких животных. Исключение не составляют и кенгуру. Все выходные дива провела с сумчатыми в месте, где, судя по всему, их разводят. Однако на некоторых кадрах кенгуру можно увидеть и в ее апартаментах. Взяла ли она животное временно на передержку или решилась на дорогостоящую покупку необычного питомца – пока точно неизвестно.

Однако некоторые поклонники убеждены, что теперь в компании домашних животных актрисы случилось пополнение. Многие активно умилялись выходками животного, другие же мгновенно ополчились на звезду. Они посчитали ее поведение неуместным и непозволительным, а также намекнули на то, что животному будет плохо в домашних условиях.

"Что за живодерство", "Их нельзя брать домой! Должно быть пространство, чтобы двигаться", "Котов стало мало? Решила кенгуру теперь", "Зачем? Ему же будет плохо", "Что за ужас", – возмутились пользователи Сети. Кейт Бекинсейл пока никак не отреагировала на резкую критику.

