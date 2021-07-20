"Че-то накрыло": солист "Иванушек" шокировал россиян судорожным дерганием

Андрей Григорьев-Апполонов удивил фанатов странным поведением во время выступления в Казани.

То ли годы берут свое, то ли за время самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие российские звезды теряют форму и сценические навыки. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов удивил фанатов странными движениями на концерте в Казани.

Певец и сам признал, что со стороны выглядел довольно необычно. Во время исполнения всеми любимого хита "Кукла" рыжий из "Иванушек" судорожно дергался и корчился на сцене.

В своем "Инстаграм" Григорьев-Апполонов попытался оправдать то, что произошло на глазах у сотен зрителей и опубликовал отрывок "танца".

"До этого никогда не приплясывал в этом моменте! Чет накрыло в Казани)" – написал артист на своей странице.

В комментариях подписчики отметили, что группа великолепно провела концерт, они остались под впечатлением.

Напомним, в сентябре 2019 года вокалист развелся с женой Марией после 16 лет отношений. Григорьев-Апполонов уверял, что спокойно переживает развод, но поклонники замечали, что артист сдает.

Однако стоит отметить, что 50-летний солист группы "Иванушки" по-прежнему отлично выглядит, несмотря ни на что. Многие фанаты считают его нестареющим и вечно бодрым артистом.