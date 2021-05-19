Появились данные о скором распаде группы "Иванушки International"

Продюсер Олеся Сазыкина сообщила печальную для поклонников группы "Иванушки International" информацию.

Группа "Иванушки International" была основана в 1995 году. За 25 лет своего существования коллектив записал большое количество песен, многие из которых стали настоящими хитами: например, "Тучи", "Кукла", "Тополиный пух". Трио не перестает ездить с концертами по стране. В каждом городе их встречают овациями.

Однако скоро группа может прекратить свое существование. По мнению Олеси Сазыкиной, Кирилл Туриченко, который присоединился к Андрею Григорьеву-Апполонову и Кириллу Андрееву в 2013 году после смерти Олега Яковлева, скоро покинет коллектив. Мол, продюсер Игорь Матвиенко озабочен сохранением трио.

Стоит отметить, что Туриченко ярко выступил в шоу "Маска", которое транслировал телеканал НТВ. 38-летний солист "Иванушек" выходил на сцену в костюме Носорога. Покидая проект, певец не смог сдержать слез. Позже Кирилла поддержал другой участник шоу, азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов, который выступал в маске Ламы. Он устроил званый завтрак в честь Носорога.

Примечательно, что коллеги по группе "Иванушки International" равнодушно отнеслись к выступлению Туриченко в шоу "Маска". Певец признался, что Григорьев-Апполонов и Андреев не поддерживали его, а Игорь Матвиенко и вовсе проигнорировал этот проект.