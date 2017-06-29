Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

Сегодня, 29 июня, рано утром остановилось сердце бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Dni.ru составили краткую подборку фотографий, отражающих жизненный путь артиста.
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