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Июнь 29, 2017
просмотры: 123

Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

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Сегодня, 29 июня, рано утром остановилось сердце бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Dni.ru составили краткую подборку фотографий, отражающих жизненный путь артиста.

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