Одинокая затворница: как сложилась жизнь звезды "Маленькой Веры"

В детстве Наталья мечтала о карьере балерины, но судьба распорядилась по-другому – девушка поступила в школу-студию МХАТ. Первый дебют в кино у начинающей актрисы состоялся в 1987 году – тогда она сыграла в кинофильме "Завтра была война". А уже через год Наталью Негоду ждала роль в главной картине ее жизни – "Маленькая Вера".
Фильм Василия Пичула не только принес огромную популярность актрисе, сыгравшей главную героиню, но и сам по себе стал настоящим прорывом в советском кино. В этой картине впервые в Союзе демонстрировались постельные сцены, и это произвело настоящий фурор среди зрителей – только в кинотеатрах ленту посмотрели более 50 миллионов советских граждан. Сама Негода после выхода фильма заслужила звание советского секс-символа, которое позже подкрепила эротической съемкой в журнале Playboy.
Несмотря на огромную славу, артистка в некотором роде стала заложницей своей роли в "Маленькой Вере". Уже через год Наталья снялась в другой картине того же режиссера, но по сравнению с предыдущим фильмом новый, по мнению зрителей, оказался гораздо более слабым.
Что касается личной жизни знаменитости, то еще в студенческие годы у нее был бурный роман с Михаилом Ефремовым. В начале 90-х годов Наталья вышла замуж на русского эмигранта и уехала в Америку, однако потом развелась и вернулась на родину.
Последний раз Негода появилась на больших экранах в 2018 году – в картине "Ван Гоги". В том же году звезда "Маленькой Веры" приняла участие в телепередаче, посвященной 30-летнему юбилею знаменитой картины. Тогда Наталья не захотела рассказывать о своей личной жизни. Как сообщило издание "КП", сегодня актриса ведет затворнический образ жизни: у женщины нет мужа, детей она не родила, на светские тусовки не ходит. Сейчас артистке 57 лет, при этом Наталье Негоде все еще удается прекрасно выглядеть.
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