Роман с Ефремовым, переезд в США и затворничество: что стало со звездой "Маленькой Веры"

12 ноября звезда картины "Маленькая Вера" празднует 57-летие. Наталья Негода стала звездой, сыграв роль, от которой многие отказались.

После выпуска из Школы-студии МХАТ Негода устроилась в столичный ТЮЗ. Работа на второстепенных позициях быстро наскучила активной барышне, она подалась в кино. Наталье удалось попасть в сериал "Этот фантастический мир". Также девушка снялась в картинах "Завтра была война" и "Автопортрет неизвестного".

Однажды Наталью Негоду случайно занесло на пробы к режиссеру Василию Пичулу. Кинематографист искал главную героиню в свой фильм "Маленькая Вера": актрисы Ирина Апексимова и Яна Поплавская отказались играть в картине.

Роль взбалмошной Веры сделала Наталью Негоду знаменитой. За работу в драме Пичулы артистка получила премию "Ника". Талант девушки оценили на фестивалях в Боготе и в Женеве.

На фоне карьерного подъема личная жизнь артистки пошла прахом. Из-за "Маленькой Веры" закончились отношения Натальи Негоды и актера Михаила Ефремова. Знаменитости познакомились еще во времена студенчества – учились вместе. "Наташа и Миша очень подходили друг другу – редкостные раздолбаи и охотники погулять на широкую ногу", – говорили о паре друзья.

Ходят слухи, что Негода и Ефремов делали повторную попытку сойтись, но она не увенчалась успехом. Михаил увлекся другой девушкой. Наталья, в свою очередь, влюбилась в одного из партнеров по площадке.

В 90-е карьера звезды "Маленькой Веры" затормозилась. Актрисе давали однотипные роли. Негода все чаще отказывала режиссерам. Наталья уехала в США, работать по контракту с агентом. Советская знаменитость снялась в лентах "Летние товарищи", "Закон и порядок", "Каждая минута – это прощание". Артистка была не в восторге от своих героинь, тем не менее, соглашалась играть их из-за денег.

В Америку перебрался муж Натальи. Этот брак звезды продлился 13 лет. Причины развода Негода тщательно скрывает.

Звезда "Маленькой Веры" вернулась в Россию в 2007 году, уже после расставания с супругом. На родине артистка снялась в картине "Бубен, барабан" Алексея Мизгирева. Проект принес Негоде пару престижных профессиональных наград. Также знаменитость работала в "Ван Гогах" Сергея Ливнева.

Сегодня Наталья Негода живет в Москве. У нее двухкомнатная квартира в престижном районе. Знаменитость не выходит в свет, не дает интервью. Журналисты давно окрестили "маленькую Веру" затворницей. Актриса тщательно оберегает подробности личной жизни от посторонних.