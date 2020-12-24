"Писали, что я проститутка": Звезда "Маленькой Веры" обнародовала страшные подробности исчезновения

Наталья Негода проснулась знаменитой в 1988-м году, когда на экраны вышла кинокартина "Маленькая Вера". За главную роль в фильме она была награждена Премией киноакадемии "Ника" как лучшая актриса. Талант Натальи также оценили на фестивалях в Боготе и Женеве. Однако вместе со славой на артистку посыпался негатив со стороны публики: зрители сравнивали ее с героиней фильма, называя девушкой легкого поведения.

Сейчас Наталья Негода живет в Москве. Звезда не посещает публичные мероприятия, практически не дает интервью. Актриса сделала исключение для Татьяны Устиновой и в программе "Мой герой" рассказала, что стало основной причиной ее затворничества.

Оказалось, артистка подверглась страшной травле. "Это было невероятно трудно. После такого я поняла, что не хочу быть известной", – поделилась Наталья. По ее словам, все думали, что она "проснулась такая в шоколаде", но это совсем не так. Негода боролась с недоброжелателями и СМИ много лет.

Однажды исполнительница главной роли получила пакет, в котором лежал журнал "Советский экран". "Писали, что я проститутка, где вообще мои родители и как мне не стыдно. Это были те вещи, к которым я не была готова, ведь я шла в профессию актрисы, чтобы меня любили", – рассказала звезда "Маленькой Веры"

Из-за большого количества слухов и нападков со стороны разных людей Наталья Негода покинула Россию в начале 90-х годов. Она переехала в США, где прожила почти 20 лет.

"Было столько вранья, столько передач, где чего только не несли про меня. Тогда это было весьма болезненно, я чувствовала себя выжатой, мне надо было восстановиться", – вспомнила актриса. В Америке состояние Натальи Негоды улучшилось: она учила язык, встречалась с интересными людьми и пробовала себя в местном кино.

