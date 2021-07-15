"Жаль": решившуюся на откровение Боню вывели на чистую воду

Викторию Боню часто обвиняют в том, что она злоупотребляет фильтрами и фотошопом. Теперь дива решила разложить все по полочкам.

Знаменитость рассказала, что ее часто спрашивают, для чего создавать различные фильтры, если она и так отлично выглядит. Ведущая отметила, что для нее фильтры вовсе не являются средством, чтобы изменить внешность, она лишь использует их, потому что так картинка становится более приятной.

На опубликованных кадрах Виктория Боня сперва сидит на полу и снимает себя в зеркало с использованием своего фильтра, а затем без. Также она прикрепила и ролик, на котором засняла свое лицо крупным планом. Как сообщает "Пятый канал", дива предложила поклонникам выбрать, как им больше нравится, чтобы все было честно.

Однако не всем пользователям идея пришлась по душе. Многие из них тут же подчеркнули, как сильно поправилась звезда. По их мнению, фильтры не скрывают тот факт, что ей якобы пора похудеть. Некоторые и вовсе заподозрили бывшую участницу "Дома-2" во лжи.

Все дело в том, что переход между двумя "частями" ролика показался им неестественным. Именно поэтому они посчитали, что Виктория Боня якобы выдала обработанные кадры за кадры без фильтров. "Кажется, видео перепутали", "Мне одной показалось, что переход желтит? Выглядит так, будто с одного фильтра на другой", "Жаль", "Обман, получается", – возмутились они.

