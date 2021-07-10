"Я перестала быть женщиной": Виктория Боня потеряла главное

Телеведущая сделала шокирующее откровение. Виктория Боня пожаловалась на жизнь.

Экс-участница шоу "Дом-2" призналась, что карьера и деньги опустошили ее. Виктория Боня объявила, что 15 лет назад работа занимала всю ее жизнь. Слишком сильно она хотела быть лучшей в своем деле. Знаменитость сумела обрести популярность, внимание мужчин, сколотить состояние, но все это не приносило ей ни малейшего удовольствия. Внешне Виктория Боня выглядела отлично, но внутри у нее была черная дыра.

"Я перестала быть женщиной", — написала инстадива в личном блоге. Эффектная красотка отметила, что трудилась изо всех сил и нисколько не отдыхала. Загруженный график по 14 часов, постоянные перелеты и многочисленные контракты забирали у нее самое ценное — внутреннюю гармонию. Действиями звезды руководили азарт и стремление к первенству, при этом никакого счастья она не ощущала. "Быстрее, выше, сильнее — хороший девиз, правда? Но совсем не женский", — отметила Виктория Боня.

Поклонники согласились с мнением телеведущей о том, что красивая картинка на деле оказывается непосильной ношей с уродливой сутью. "Достойное откровение", "Понимаю, сама шла по такому пути, ломая себя", "Абсолютно верно", "Как это знакомо", "Хорошо написано. Но это уже не изменить", " По-моему, я уйду с работы от таких постов. Прямо по больной мозоли", — выразились фанаты Виктории Бони.

