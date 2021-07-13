"Как же это тяжело": у звезды "Уральских пельменей" произошло большое несчастье

Участник коллектива "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников сообщил о кончине своего отца.

Около недели назад артист рассказывал своим подписчикам в "Инстаграм" о том, что его родители заболели ковидом и попали в больницу города Урая. Тогда, по словам мужчины, их состояние стабилизировалось и врачи делали все возможное для их полного выздоровления. Однако спустя несколько дней Вячеслав Мясников вышел на связь с поклонниками и сообщил трагическую новость о том, что его папа ушел из жизни.

"Как же это тяжело," – признался в своем микроблоге отчаявшийся артист.



В память о любимом отце Мясников опубликовал трогательный видеоролик с фотографиями родителя, которые сопровождаются песней "Папа" в исполнении юмориста.

Поклонники звезды "Уральских пельменей" постарались поддержать скорбящего сына. Люди оставили в комментариях слова соболезнования и пожелали артисту сил, чтобы пережить это горе и жить дальше.

"Плачу и скорблю вместе с вами" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Это немыслимо как тяжело, соболезную", "Папы иногда уходят... навсегда....", "Мои соболезнования очень жаль, главное в вашей памяти и в песнях он останется , пусть покоится с миром," – написали сочувствующие фанаты.

Ранее "Дни.ру" писали об уходе Вячеслава Мясникова из шоу "Уральские пельмени".