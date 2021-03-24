Появились новости о плачевном состоянии искалеченной звезды "Уральских пельменей" после операции

Звезда Илана Юрьева уже больше месяца страдает от полученной серьезной травмы. Покалеченной артистке потребовалась операция, и о восстановлении пока говорить рано.

ЧП произошло месяц назад, когда звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева отдыхала в Сочи вместе с семьей. На горнолыжном курорте актрису на большой скорости сбил лыжник, после чего ей потребовалась срочная госпитализация.

В Москве Илану Юрьеву прооперировали. Как выяснилось, у нее был серьезный перелом ноги. Сейчас звезда проходит курс реабилитации. Из больницы е уже выписали. Однако самостоятельно передвигаться звезда "Уральских пельменей" не может.

В своем "Инстаграм" Илана Юрьева написала, что пытается сохранять бодрость духа и не терять надежду на скорейшее выздоровление. Также она отметила, то не держит зла на того мужчину, который в нее врезался на лыжах.

"Пошел 24-й день , как я на домашке , хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки . В ход идут все народные средства , постоянный покой ноги , витамины , коллаген и даже мексиканская папайа", – написала Илана Юрьева.

Звезда "Уральских пельменей" пытается мыслить позитивно и верит, что лыжник уберег ее от чего-то более страшного. Конечно, Илана волнуется из-за того, что работа встала, концерты, съемки отменены.