Команда "Уральские пельмени" лишилась самого дорогого

Бывший и нынешний директора шоу "Уральские пельмени" снова не могут договориться.

Шоу "Уральские пельмени" транслируется на канале СТС с 2009 года. При этом на протяжении шести лет команда конфликтует с бывшим директором Сергеем Нетиевским, что повлекло за собой целый ряд проблем. Например, недавно из-за нового спора "Пельмени" лишились самого дорогого – эфиров на телевидении.

Беседуя с журналистами, нынешний руководитель шоу Евгений Орлов рассказал, что во время переговоров с телеканалом СТС появилась идея – снова показать зрителям старые выпуски. Однако права на них истекли. Для этого было необходимо встретиться с бывшим директором "Уральских пельменей".

По словам Орлова, переговоры с Нетиевским были позитивными, и все шло к согласию, однако экс-руководитель шоу потребовал столько же, сколько в итоге получит вся команда. Сергей не хотел менять свою позицию, поэтому Евгений был вынужден отказаться от сделки.

Нетиевский, в свою очередь, рассказал, что Орлов предложил продюсерам всего 20 или 30%. Бывший директор ожидал нового этапа переговоров, однако пока они не состоялись.

"Странно, что с предложением обратился Орлов, а не сам канал. Есть подозрение, что это просто манипуляция от директора "Пельменей", – высказался Нетиевский.

Экс-руководитель "Уральских пельменей" уточнил, что речь идет о 73 выпусках, которые телеканал СТС больше не имеет права транслировать. Они также заблокированы на "Ютуб". "Пока от отсутствия договоренностей никто не выиграл. Особенно страдает зритель", – отметил Сергей.