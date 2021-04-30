Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Пятница
30 апреля
Лента новостей
14:39
Киркоров и Басков потрогали друг друга за соски
14:39
Тюльпанова крепко приложила заживо гниющую Аршавину
14:36
Воробьев разъяснил ситуацию с ковидными ограничениями в Подмосковье
14:20
"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее с детьми свекровью
14:13
Состояние сгорбленной жены Диброва напугало россиян
14:06
"Нужно быть отморозками": дочь взвыла из-за травли тяжелобольной Заворотнюк
13:56
"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой
13:51
Сверкнула лишним: задравшееся платье подвело Катерину Шпицу
13:47
Многолетний роман звезды сериала "Как я встретил вашу маму" потерпел фиаско
13:34
Новый поворот в скандале Пугачевой и Киркорова
13:32
Поседевший Киркоров заговорил об уходе со сцены после буйного видео из психушки
13:29
"Прошла любовь": Бородину заподозрили в разрыве с мужем
13:22
В России хотят запретить продавать бензин за границу ради сдерживания цен
13:18
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:17
Россиянам пообещали лето раньше времени
13:11
"Меня задело": Кудрявцева набросилась на молодую певицу
13:09
Команда "Уральские пельмени" лишилась самого дорогого
13:00
"Я жду больше всех": озлобленная Муцениеце больно уколола Прилучного
12:52
Народ оторопел при виде тяжело перенесшей коронавирус Пахмутовой
12:35
Боня посоветовала жене Кокорина "не открывать рот" в ее сторону
12:32
В Москве задержали члена суперсекретной ячейки ИГ
12:27
Байден публично оскандалился: У меня проблемы
12:20
Королева секса: Шуру в комбинации и на каблуках приняли за элитную путану
12:12
Так и не смог забыть: одинокий экс-муж Дженнифер Энистон спускает состояние на собаку
11:59
Арзамасова забеременела от Авербуха
11:35
Конфликт Киргизии и Таджикистана: более 20 тысяч граждан эвакуированы
11:35
"Жаль, что не вместе": одинокая Голубкина обратилась к Фоменко
11:22
Убили прямо во время пения в забегаловке: выступление звезды "Голоса" оборвала жуткая трагедия
11:10
Тайный развод? Звезда сериала "Чики" раскрыла близкую связь с популярным диджеем
11:07
Маликов с поплывшим лицом поразил изменениями во внешности
11:00
Россияне выбрали главный государственный праздник страны
10:50
На Москву надвигается штормовой ветер
10:47
"От вас бы ничего не осталось": язвительный Галкин уколол Долину
10:18
Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой
10:02
"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову
09:41
"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить
09:23
Лещенко откровенно об интиме с женой: Не получалось
09:11
"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни
09:02
Москвичей ждет скачок цен на продукты из-за проблем с поставками
09:00
"Экономическая водородная бомба": Приходько об антироссийской резолюции Европарламента
08:36
"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб
06:05
"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли
04:05
Принц Уильям готов порвать Меган Маркл в клочья после очередного скандала
02:06
Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника
00:02
В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске
22:09
Украинская армия нанесла удар по Донецку
22:03
"Нет необходимости в такой встрече": украинский дипломат Бессмертный о возможной беседе Путина и Зеленского
21:58
"Душа уже улетела": с Марией Кожевниковой случилась беда
21:54
Умер обвиненный в госизмене физик
21:35
В Кузбассе столкнулись два грузовика
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт
Шоу-бизнес
Команда "Уральские пельмени" лишилась самого дорогого

Команда "Уральские пельмени" лишилась самого дорогого

Бывший и нынешний директора шоу "Уральские пельмени" снова не могут договориться.
прочитано 443 раза

Шоу "Уральские пельмени" транслируется на канале СТС с 2009 года. При этом на протяжении шести лет команда конфликтует с бывшим директором Сергеем Нетиевским, что повлекло за собой целый ряд проблем. Например, недавно из-за нового спора "Пельмени" лишились самого дорогого – эфиров на телевидении.

ПО ТЕМЕ

Появились новости о плачевном состоянии искалеченной звезды "Уральских пельменей" после операции

Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой

 Шоу "Уральские пельмени"

Сюжеты Шоу "Уральские пельмени"

Беседуя с журналистами, нынешний руководитель шоу Евгений Орлов рассказал, что во время переговоров с телеканалом СТС появилась идея – снова показать зрителям старые выпуски. Однако права на них истекли. Для этого было необходимо встретиться с бывшим директором "Уральских пельменей".

По словам Орлова, переговоры с Нетиевским были позитивными, и все шло к согласию, однако экс-руководитель шоу потребовал столько же, сколько в итоге получит вся команда. Сергей не хотел менять свою позицию, поэтому Евгений был вынужден отказаться от сделки.

Нетиевский, в свою очередь, рассказал, что Орлов предложил продюсерам всего 20 или 30%. Бывший директор ожидал нового этапа переговоров, однако пока они не состоялись.

"Странно, что с предложением обратился Орлов, а не сам канал. Есть подозрение, что это просто манипуляция от директора "Пельменей", – высказался Нетиевский.

Экс-руководитель "Уральских пельменей" уточнил, что речь идет о 73 выпусках, которые телеканал СТС больше не имеет права транслировать. Они также заблокированы на "Ютуб". "Пока от отсутствия договоренностей никто не выиграл. Особенно страдает зритель", – отметил Сергей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кадр youtube.com
Автор: 30 апреля 2021, 13:09 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Как попала в эту передачу толстая тетка? На ее выпендривание и делание вида интересной актрисы смешно.Не иначе как по блату.Из -за нее и смотреть не хочется.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее с детьми свекровью

Алисе Казьминой не на что жить
Шоу-бизнес

"Нужно быть отморозками": дочь взвыла из-за травли тяжелобольной Заворотнюк

Звезда не выходит на связь
Шоу-бизнес

"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой

67-летнюю актриса мало кто поддержал

Шоу-бизнес

Сверкнула лишним: задравшееся платье подвело Катерину Шпицу

Актриса оконфузилась на красной дорожке

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+