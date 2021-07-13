Появились свежие данные о состоянии тяжелобольного Мамонова

Петр Мамонов находится в одной из столичных клиник. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Артиста доставили в больницу в Коммунарке еще в конце июня. Об этом стало известно первого июля, когда супруга знаменитости сделала официальное заявление. Тогда состояние Петра Николаевича было тяжелым. Было заявлено, что у пациента наблюдается серьезное поражение легких – 87 процентов. Его подключили к аппарату ИВЛ. Вся страна искренне верила в лучшее.

Периодически в СМИ появлялись различные воодушевляющие новости об улучшении состояния Петра Мамонова, но на деле все оказалось не совсем так. Сегодня супруга и менеджер звезды, Ольга Мамонова, сообщила, что музыканта попытались аккуратно вывести из комы, но не вышло.

Оказалось, что накануне Петра Николаевича снова подключили к системе ИВЛ. Уже сейчас медицинские работники характеризуют состояние пациента как крайне тяжелое. Ольга Мамонова поблагодарила всех поклонников за любовь и поддержку. Она отметила, что лишь они помогают ей не опускать в руки в это тяжелое время.

Напомним, сейчас основателю группы "Звуки Му", музыканту и актеру Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году он уже был в тяжелом состоянии, после которого смог восстановиться и жить дальше полной жизнью. Тогда музыкант пережил инфаркт и непростую операцию на сердце.

