Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня

МакSим привезли в больницу 15 июня. Недомогание она начала ощущать за несколько дней до этого, но отчаянно пыталась восстановиться своими силами. Для этого артистка пила противовирусные средства, а также антибиотики. Все это время тесты показывали отрицательный результат, несмотря на явные симптомы коронавируса. Некоторые полагают, что такая погрешность могла возникнуть именно из-за самолечения знаменитости.
Позднее звезде стало плохо во время концерта в ее родном городе. Многие жители Казани даже обвинили ее в злоупотреблении алкогольными напитками. Однако позднее певица призналась, что решилась выйти на сцену с высокой температурой. Сообщается, что с госпитализацией артистка тянула до последнего. Когда Марина Абросимова, наконец, приехала в медицинское учреждение, у нее была серьезная отдышка, из-за которой исполнительница не могла спать, а также кашель. Ее подключили к аппарату ИВЛ.
МакSим ввели в медикаментозную кому, в которой она находится по сей день. Однако через несколько дней ее состояние ухудшилось. Было принято решение подключить звезду к ЭКМО. Врачи предупреждали, что система может оказать не совсем благоприятное воздействие, но пока отключить артистку, видимо, не представляется возможным.
Накануне стало известно, что коронавирусом сперва заразился охранник звезды, с котором она контактировала перед госпитализацией. Менеджер артистки, как и ее родственники ситуацию комментировать отказывается и призывает поклонников и представителей прессы подождать. Сегодня медики все еще характеризуют состояние певицы как крайне тяжелое, поражение легких составляет около 80 процентов.
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